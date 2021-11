Деца рисуват за 30 години независим Азербайджан

На 18 октомври 2021 се отбелязва 30-годишнината от възстановяването на независимостта на Азербайджан. На тази дата през 1991 г. е бил приет Конституционен акт за държавна независимост на Република Азербайджан, с който той възстановява независимостта си.

По този повод Центърът за азербайджански език и култура организира конкурс за детска рисунка "Аз познавам Азербайджан" за деца от 6 до 18 години. Този конкурс цели да предизвика интереса на децата от различни възрасти в България към Азербайджан и неговата богата култура и традиции, както и към специалност "Тюркология" в СУ, където се изучава азербайджански език и неговата култура.

Центърът е получил над 60 рисунки на деца от различни краищата на България. Това са както ученици, така и деца, които посещават арт ателиета или школи за рисуване и др. Рисунките са нарисувани на картон с размер 35 х 50 см, използвайки различни техники на рисуване (моливи, водни и акрилни бои, графити, пастели и т.н.).

Много е забележително, че децата чрез своите рисунки разкриват разнообразни традиции и обичаи на азербайджанския народ, исторически паметници и култура на Азербайджан, а също така и мултикултуралност на страната.

Всички получени рисунки са публикувани в он-лайн галерия във Фейсбук страница на центъра (The Center of Azerbaijani Language and Culture at Sofia University), както и ще бъдат изложени по време на различни събития, провеждани от центъра по-нататък.