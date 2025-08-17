Рожден ден днес имат куп звезди

Рожден ден днес има репортерът на "Стандарт" Фатме Мустафова. Целият екип й пожелава здраве, щастие и късмет.

Празнуват още:

Александър и Константин Владигерови, джаз музиканти

Валентин Гаджоков, актьор

Галина Курдова - Галя от "Каризма", поп певица

Проф. Захари Захариев, икономист и политик

Невена Цонева, певица

Николай Акимов, режисьор и сценарист

Никола Петров-Корли, илюзионист

Петя Дикова, тв водеща

Юлиан Константинов, оперен певец

Яна Маринова, актриса

Доц. д-р Антони Георгиев, началник Клиника по артроскопска травматология в УМБАЛ „Софиямед“

