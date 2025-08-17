Рожден ден днес имат куп звезди

Рожден ден днес има репортерът на "Стандарт" Фатме Мустафова. Целият екип й пожелава здраве, щастие и късмет.
Празнуват още:
Александър и Константин Владигерови, джаз музиканти
Валентин Гаджоков, актьор
Галина Курдова - Галя от "Каризма", поп певица
Проф. Захари Захариев, икономист и политик
Невена Цонева, певица
Николай Акимов, режисьор и сценарист
Никола Петров-Корли, илюзионист
Петя Дикова, тв водеща
Юлиан Константинов, оперен певец
Яна Маринова, актриса
Доц. д-р Антони Георгиев, началник Клиника по артроскопска травматология в УМБАЛ „Софиямед“
