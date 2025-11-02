Брутално меле в центъра на София. Пометени са 9 коли

Брутално меле в центъра на София.
Шофьор е помел 9 коли, като 6 от тях са били паркирани, съобщава БЛИЦ. Катастрофата е станала на бул. "Витоша".
Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите.
Предстои да се изясни и причината за инцидента.
В социалните мрежи също се появиха съобщения за сблъсъка.
"Поредните безсмъртни, с лъскави коли, пометоха 10 коли на бул. Витоша 93 пред ЦКБ.
Шофьора невинно каза, че е карал с 50
Ще излязат скоро снимки и ще видите колко по 50 е била скоростта
Безумие цари!", пише една потребителка.
