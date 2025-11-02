Брутално меле в центъра на София. Пометени са 9 коли

Брутално меле в центъра на София.

Шофьор е помел 9 коли, като 6 от тях са били паркирани, съобщава БЛИЦ. Катастрофата е станала на бул. "Витоша".

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите.

Предстои да се изясни и причината за инцидента.

В социалните мрежи също се появиха съобщения за сблъсъка.

"Поредните безсмъртни, с лъскави коли, пометоха 10 коли на бул. Витоша 93 пред ЦКБ.

Шофьора невинно каза, че е карал с 50

Ще излязат скоро снимки и ще видите колко по 50 е била скоростта

Безумие цари!", пише една потребителка.

