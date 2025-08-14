България в Топ 5 в ЕС. Новината не е добра

България е в Топ 5 в Европейския съюз (ЕС) по риск от горски пожари.

В разгара на летните горски пожари в цяла Европа Институтът за анализ на климатични рискове постави България в първите пет на най-застрашените държави в Европейския съюз (ЕС) откъм щети от горски пожари.

Новият анализ прогнозира и драстично увеличаване на риска, особено в южните региони на страната ни, пише Bulgaria ON AIR.

Най-застрашени са областите Смолян, Бургас и Кърджали.

