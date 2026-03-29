БАБХ: Близо 6 тона негодни храни в Димитровград ще бъдат унищожени

Почти 6 тона храни и суровини ще бъдат унищожени заради изтекъл срок на годност и несъответствие с технологичните изисквания. Те бяха открити при проверки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в месопреработвателно предприятие в Димитровград и в два хладилни склада на борса между Димитровград и Хасково, свързани с една и съща фирма. Бяха установени също преопаковане на месо и сериозни нарушения в документацията.

В предприятието инспекторите са намерили месни продукти с изтекъл срок на годност, които са били върнати от фирмени магазини. Проверяващите са констатирали несъответствия и неясноти в документацията за движението на тези храни.

Установено е също, че в предприятието се извършва размразяване, транжиране, преопаковане и повторно замразяване на месо за външна фирма без сключен договор. Според проверяващите информацията за произхода се прехвърля върху нови етикети, а срокът на годност се определя след повторното замразяване, което е недопустимо.

Нарушения са открити и в хладилни бази на борса „Марица“, наети от фирмата – собственик на проверяваното предприятие. Там инспекторите са намерили и поставили под забрана над 15 тона суровини от животински и неживотински произход без технологична документация и проследимост. В едната хладилна камера са били съхранявани 1512 кг храни с изтекъл срок на годност. Помещението е запечатано.

В друг склад са установени над 3 тона осолена сланина, за които не може да се докаже спазване на технологичния процес на обработка, както и 1 тон осолено месо, съхранявано в дървени съдове, които не позволяват ефективно почистване и дезинфекция.

Още при първоначалните проверки е констатирана и лоша хигиена – замърсени повърхности, нарушени подове и стени, както и липса на добро уплътнение на помещения.

Инспекторите са открили храни без етикети и без идентификационна маркировка, както и несъответствия в отчетността за странични животински продукти.

Проверките по случая продължават. Предстоят допълнителни административни мерки и анализ на документацията.

