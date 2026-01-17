За първи път! Китайски университети изпревариха Харвард

Налице е пълна доминация на Изтока. Китайски университети заеха 8 от първите 10 места в световните класации за наука

Това показват последни данните на Лайденския университет в Нидерландия, който е и един от старите викши учебни заведения в света.

Университетът в Джъдзян, Китай, за първи път е изпреварил Харвард, заемайки първо място в класацията за научна дейност и продуктивност.

Още осем китайски университета са попаднали в топ 10.

Ето и списъка на класацията на Лайден: Джъдзянският университет, Шанхайският университет „Дзяо Тун“, Харвард, Съчуанският университет, Централният южен университет, Университетът за наука и технологии „Хуажун“, Университетът „Сун Ятсен“, Университетът „Сиан Дзяо Тун“, Университетът „Цинхуа“ и Университетът в Торонто.

Досега Харвард, Масачузетския технологичен институт и Станфорд доминираха в световните класации за научна дейност.

През последните години обаче позициите им се разклатиха. Проблемът не е в намаляването на обема на научните изследвания: много американски университети публикуват повече, отколкото преди 20 години. Промяната настъпи поради бързото развитие на науката в Китай.

Проблем за американските университети е и намаляването на федералното финансиране на научните изследвания. Харвард вече съобщи за дефицит от 112,6 млн. долара през 2025 г. поради намалената федерална подкрепа.

Китай, напротив, систематично инвестира в наука и образование. През 2024 г. разходите за научни изследвания достигнаха 3,61 трилиона юана, което представлява 2,7 % от БВП.

Тези инвестиции превръща Китай във втория по големина инвеститор в научноизследователска и развойна дейност в света.

Фил Бати от мозъчния тръст Times Higher Education отбелязва, че предстоят „големи промени“ и нов световен ред във висшето образование, където други страни, най-вече Китай, постигат по-бърз напредък от САЩ.

В алтернативните класации - като OpenAlex, 12 от 13-те университета след Харвард са също китайски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com