За първи път! Китайски университети изпревариха Харвард
Промяна в световния ред на образованието
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Промяна в световния ред на образованието
Какви ти 1,5 млрд., за магистрали няма толкова, отсичат хората на Златанова
Правителството е съкратило четири пъти парите, които България очакваше по новата Оперативна програма "Наука и образование", съобщи председателят на Съ...
Нов скандал с Фонд "Научни изследвания" е на път да спре парите за научни проекти за неопределено време. В сряда просветният министър проф. Анелия Кли...