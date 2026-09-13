Всичко за Пари За Наука

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Орязали 4 пъти парите за наука

Орязали 4 пъти парите за наука

Правителството е съкратило четири пъти парите, които България очакваше по новата Оперативна програма "Наука и образование", съобщи председателят на Съ...

11 август | 20:20
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Пак спряха парите за наука

Пак спряха парите за наука

Нов скандал с Фонд "Научни изследвания" е на път да спре парите за научни проекти за неопределено време. В сряда просветният министър проф. Анелия Кли...

04 юли | 5:30
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