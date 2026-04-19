Важно за учениците: Учебен ден ли е 20 април

20 април, понеделник, е обявен за присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна – решение, което съчетава както организационни причини, така и важен исторически повод.

Датата идва непосредствено след извънредните парламентарни избори в неделя, когато голяма част от училищата бяха използвани за избирателни секции. По данни от образователните институции близо 70% от училищата са ангажирани с изборния процес, а много учители участват в секционни комисии.

В същото време денят няма да бъде почивен – учениците ще присъстват в училище, но без стандартни учебни занятия. Причината е, че 20 април поставя началото на националното отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание – едно от най-значимите събития в българската история.

Планирани са различни инициативи – тържествени церемонии, поднасяне на венци и цветя, исторически възстановки, конкурси, състезания и открити уроци. Част от учебните заведения ще организират срещи с историци и общественици, както и дискусии, посветени на значението на въстанието за българската държавност.

Идеята на просветното министерство е денят да се превърне не просто в формален неучебен ден, а във възможност за възпитаване на историческа памет и гражданско съзнание. Според министъра именно 20 април е „денят на българското достойнство“, поставил началото на пътя към Освобождението.

