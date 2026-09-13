Важно за учениците: Учебен ден ли е 20 април
Близо 70% от училищата са ангажирани с изборния процес
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Близо 70% от училищата са ангажирани с изборния процес
По кои предмети има 20 души за едно място
Какъв каприз ни готви времето
Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед, с която определя 25 май 2016 г. (сряда) за неучебен ден за всички у...
Тази нощ русенци трябваше да преживят поредното замърсяване на въздуха в техния град, а Регионалната екоинспекция локализира единия от източниците на...
Сумата от 250 лева е приемлива, за да заведеш без притеснения детето си за първия учебен ден, става ясно от анкетата на www.standartnews.com. Въпросът...