Всичко за Учебен Ден

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25 май ще бъде неучебен ден

25 май ще бъде неучебен ден

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед, с която определя 25 май 2016 г. (сряда) за неучебен ден за всички у...

13 май | 9:40
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