Нов удар по джоба на студентите

Нови такси за студентите от следващата учебна година, предвижда проект на Решение на Министерския съвет, качен за обществено обсъждане. С промените средната такса за студенти за учебната 2026/2027 година ще бъде 545 евро, а средният размер на таксата за кандидатстване – 40 евро.



Докторантите в държавните висши училища ще плащат средно по 1130 евро, а таксата за кандидатстване за тях става 130 евро.

За явяване на изпит в УНСС таксата ще бъде 30 евро за първи изпит и 15 евро за всеки следващ. За бакалавър редовно обучение тя варира от 430 евро за направление „Икономика” и Администрация и управление” до 560 евро за социология и политически науки. За кандидатстване във Военна академия „Георги Раковски“ ще се плаща по 35 евро за първи изпит и по 25 евро за всеки следващ. Избралите специалност „Киберсигурност” ще плащат по 1350 евро такса на година за редовно обучение.

В СУ „Св. Климент Охридски” таксата за кандидатстване за учебната 2026/2027 година ще е 25 евро за първи изпит и 25 евро за всеки следващ. За редовно обучение таксите са от 270 евро до 310 евро за „Туризъм”, „Педагогика”, „Психология” и „Социални дейности”. За „Религия и теология” таксата е 2100 евро, за „Химически науки” – 5800 евро, а за „Физически науки” – 5450 евро.

Средно за различните висши учебни заведения за различните специалности таксите са различни:



- За специалностите от област „Педагогически науки“ – 440 евро;



- За специалностите от област „Хуманитарни науки“ – 460 евро;



- За специалностите от област „Социални, стопански и правни науки“ – 460 евро;



- За специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ – 515 евро;



- За специалностите от област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 515 евро;



- За специалностите от област „Здравеопазване и спорт“ – 615 евро;



- За специалностите от област „Изкуства“ – 820 евро.



Средният размер на таксата за кандидатстване във висшите военни училища е 25 евро, а средната такса за обучение за учебната 2026/2027 година е в размер на 725 евро.



Средният размер на таксата за кандидатстване в научните организации е в размер на 25 евро, при средна такса за обучение на докторанти в тях в размер на 435 евро за

учебната 2026/2027 година.



Промяната ще засегне над 147 000 учащи студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение.

Според вносителите от МС предложенията на академичните ръководства са съобразени с ограниченията, установени в Закона за висшето образование, а именно:

- таксите за обучение на студентите и докторантите да не надвишават 2/3 от средствата за издръжка на обучението

- таксите за обучение на чуждестранните студенти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, да не са по-ниски от размера на таксата по чл. 95, ал. 4 от ЗВО за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии;

- таксите за обучение на чуждестранните докторанти и специализанти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, да не са по-ниски от диференцираните нормативи за издръжка на обучението по чл. 91, ал. 3, т. 1 по професионални направления.

