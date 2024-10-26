Крими

Верижна катастрофа в София (Снимки)

Станала е на бул. "Ботевградско шосе"

Верижна катастрофа в София (Снимки) | StandartNews.com
26 окт 24 | 14:55
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Иван Влахлиев

На столичния булевард бул. "Ботевградско шосе" Два автомобили са участвали катастрофа. Това съобщиха очевидци в групата "Катастрофи в София" във Facebook. Инцидентът е станал в района между магазин за играчки и Околовръстното шосе.

Няма данни за сериозно пострадали хора. Човекът, който публикува фотографиите съобщи, че румънци са участвали в инцидента, а той е помогнал на възрастен мъж от другия автомобил, като е обезопасил мястото и се обадил на телефон 112.

 

 

 

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Автор Иван Влахлиев

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