Верижна катастрофа в София (Снимки)

На столичния булевард бул. "Ботевградско шосе" Два автомобили са участвали катастрофа. Това съобщиха очевидци в групата "Катастрофи в София" във Facebook. Инцидентът е станал в района между магазин за играчки и Околовръстното шосе.

Няма данни за сериозно пострадали хора. Човекът, който публикува фотографиите съобщи, че румънци са участвали в инцидента, а той е помогнал на възрастен мъж от другия автомобил, като е обезопасил мястото и се обадил на телефон 112.

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