Тежка напаст плъзна в София! Къде е капанът

Съветват гражданите да са много бдителни

21 яну 26 | 19:25
Жители на столичните квартали „Белите брези“ и „Красно село“ алармират за активност на джебчийки, които през последните дни извършват кражби в магазини и обществения транспорт.

Сигналът е подаден от граждани във Facebook, които предупреждават, че две жени на възраст около 35–40 години се навъртат в района и действат бързо и организирано.

„Ограбиха една жена в ДМ Красно село. Хора, пазете си чантите в магазините и в градския транспорт. Предупредете и възрастните си близки“, пише в сигнал, разпространен в социалните мрежи.

Под публикацията се появи и потвърждение от търговски обект в района.

„Днес същите са обрали наша клиентка в магазина. Срязали са раницата“, съобщава друг жител.

Как действат джебчийките

По информация на потърпевши и очевидци: режат раници и чанти с остър предмет; действат в натоварени магазини, супермаркети и градски транспорт; често избират разсеяни или възрастни хора; работят бързо и напускат мястото веднага след кражбата.

Препоръки към гражданите

  • дръжте чанти и раници пред себе си, особено в магазини и транспорт;

  • не носете портфейли и телефони във външни джобове;

  • бъдете особено внимателни при пазаруване и в пикови часове;

  • предупредете възрастните си съседи и близки;

  • при съмнение или инцидент – незабавно подайте сигнал в полицията.

Жителите призовават за повишено внимание, докато институциите бъдат информирани и предприемат мерки. Понякога едно споделяне и навременна реакция могат да предотвратят следваща кражба.


