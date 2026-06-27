Тежък корупционен скандал! Спипаха ги в крачка

Директорът и заместник-директорът на ВиК – Несебър са арестувани при специализирана полицейска операция в петък вечерта, съобщи БНР.

По данни на разследването двамата са поискали 8000 евро от собственик на парцел в землището на село Кошарица, за да бъде присъединена новострояща се сграда към водопреносната мрежа. Според събраната до момента информация на инвеститора е било отказано да подаде официално заявление, като му било поставено условие първо да предаде поисканата сума.

Двамата са били задържани в служебен автомобил на ВиК в близост до имота веднага след като получили подкупа, съобщава Медиапул.

От МВР за момента отказват коментар, тъй като процесуално-следствените действия продължават.

От "Водоснабдяване и канализация" - Бургас, под чиято шапка е несебърския клон, изразоха с позиция, в която се посочва, че дружеството остро осъжда всякакъв тип корупционно поведение и деяния от подобен характер на служители и се дистанцира от индивидуални действия на определени служители. То обещава пълно съдействие на разследването и уверява, че след приключването му ще бъдат предприети необходимите мерки.

“Действията на отделни лица не следва да поставят под съмнение професионализма и почтеността на всички останали служители, които ежедневно работят отговорно в интерес на гражданите. Ще бъде назначен заместник, който ще изпълнява задълженията на длъжността в съответния експлоатационен район. "ВиК" ЕАД - гр. Бургас ще продължи да прилага строги стандарти за прозрачност и законност, като ще предприеме всички необходими действия, съобразно резултатите от разследването", допълва се в изявлението.

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