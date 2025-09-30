След скандала с Роби Уилямс! Гроздан Караджов с твърдо обещание

Гроздан Караджов коментира скандала с подкупа, свързан със служители на „Автомобилна администрация“, които са взели рушвети от шофьорите на камионите на Роби Уилямс.

Повтарящите се сигнали са ясна статистика за това, че има системна корупция. Тя обикновено е там, където има контролни функции. Това каза пред БНТ министърът на транспорт Гроздан Караджов.

„За конкретния случай мога да кажа, че е срам и позор това, което се е случило. То е срам и лично за мен, защото макар и само от 8 полагам всячески усилия да се отървем от този недъг. Той е бич не само за нас като агенция, той е бич за цялото общество“, посочва той.

„Периодически проверяваме всеки сигнал, който дойде, за подобни корупционни действия. За 8 месеца има уволнени 7 души, за които има сигнали, че се занимават с вземане на рекет. Те са уволнени, след като е направена проверка. За съжаление, хората, които са подали сигнала, не са пожелали да го подпишат“, съобщи министърът.

„Те се страхуват, това са обикновено представители на транспортни фирми. Те се страхуват, че колегите или някой друг, властта, ще направи след това чадър и те ще са потърпевши. Започна първосо разчупване на леда. Последната преписка, по която работихме миналия месец, вече е с подписите на наши служители. Започнаха да се охрабряват и нашите служители, да разказват в писмен вид с подписите си къде техните началници ги натискат да събират пари“, разкри Караджов.

„Засега веригата стига до тях. Те ще се разплитат от следствените органи“, добави той.

Караджов обеща, че ще стане ясно кои са началниците, карали служителите си да искат подкупи. Това ще бъде оповестено, когато информацията бъде дадена на разследващите органи.

„Що за аргумент е това заплатата ти от какво зависи? Всеки беден ли трябва да може да извършва престъпления?“, попита министърът.

„Ако се чувстваш изкушен, може да работиш на друго място. Не е единдственото място в ДАИ или „Автомобилна администрация“. Аз това не го приемам“, заяви той.

Попитан дали това, че при направените обиски на двамата служители, замесени в случая с шофьорите на Роби Уилямс, са намерени удостоверения на български и чуждестранни шофьори, означава, че те са държани като залог, той отговори: „Възможно е. Чак до такава степен с техниките и триковете, с които си служат подобни корумпета, аз не съм запознат. Но срам и позор е наистина, и името на министерството с какво се замесва. Тепърва ще продължат проверките. 7 са си отишли, ако трябва още 77 ще си тръгнат, но ще се прочисти системата“.

Караджов категорично отрече да е имало опити за прикриване на случая с камионите на Роби Уилямс. „В четвъртък след като от организаторите е подаден сигналът, СДВР веднага се свързаха с нас, разпоредихме при пълна секретност да се подаде всякаква информация и да се съдейства. На следващия ден, след като бяха на смяна, бяха прибрани от органите на МВР. Може би точно затова, че се оказа пълно съдействие, бяха хванати и тези косвени доказателства – парите, задържавните удостоверения“, обясни той.

Министърът изтъкна, че „Автомобилна администрация“ и МВР са работили в пълен синхрон.

„Без нашата съпричастност и съдействие това нямаше да може да стане. Чадър – абсурд!“, категоричен беше той.

Относно обвинението, че е назначил за свой съветник човек, уволнен преди години за корупция от ДАИ, Караджов обясни, че той е бил свързан с катастрофа на автобус на магистралата. „Аз не мисля, че този човек, който тогава е бил на ръководна длъжност, е големият проблем“, подчерта Караджов. Според него, в случая с автобусната катастрофа няма връзка с корупция.

„Иначе ако някой се чувства съпричастен към темата за корупцията, моля ви за имена и за сигнали. На секундата ще ги дам на главния прокурор“, призова той.

"Аз лично се извинявам на българските граждани, че по време на моето дежурство, така да се каже, става тази абсолютно гадна корупционна случка. Уверявам всички български граждани, че полагаме усилия и чистим. Т.е. 7 човека са вече изчистени. Те са и началници - повечето са и ръководители. Пробираме ги по сигнали", каза Караджов.

"Уволняваме ги. Това е истинският измерител на борбата с корупцията. То върви тихо, вие не узнавате за тези неща, но върви тази почистваща операция", допълни той.

Според него трябва да има един контролен орган на пътя. Трябва това "двуединство" на автомобилната администрация - тя издава лицензите и в същото време тя контролира на пътя, да бъде прекъснато.

"Очаквам деня, в който част от ДАИ, която контролира на пътя, ще бъде преместена в МВР, да мине под общ контрол за предпазване от корупция", заяви министърът. Според него, ДАИ, която проверява на пътя, няма място в транспортното министерство.

