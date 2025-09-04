След Динко! Пребиха още един в наш топ курорт ОБНОВЕНА

Той е бил пребит снощи вечерта в курорта Слънчев бряг от охранители, съобщава местния сайт „Флагман“.

Екшънът започнал около 22 часа в ресторант на главната улица в курортния комплекс. Динко седнал да вечеря с компания в известно заведение, според свидетели, бил употребил голямо количество алкохол. Започнал да говори на висок глас на клиенти от съседната маса, които били бизнесмени от вътрешността на страната.

"Вие знаете ли кой съм аз?! Аз съм Динко Вълев от Ямбол. Знаете ли какъв бизнес имам, мога да ви сложа в малкия си джоб", крещял Динко, демонстрирайки властно надмощие над присъстващите в ресторанта.

Управителят на заведението и сервитьори няколко пъти направили забележка на Динко Вълев да се държи по-възпитано, но ловецът на бежанци продължил с вербалната агресия.

Тогава се наложило двама охранители, извикани по спешност от персонала, да изведат известния с изцепките си ямболия. До бой в заведението така и не се стигнало. На улицата обаче напрежението ескалирало и се стигнало до размяна на юмручни удари, като според очевидци Динко бил сериозно „разкрасен“-

Час по-късно, този път в друго заведение, пак на главната алея в Слънчев бряг, се наложило по същите причини Динко Вълев отново да бъде „респектиран“ от гардове на нощен клуб.

И още екшъни в курорта.

Само за няколко часа полицейските служители от РУ-Несебър разплетоха цялата драма около мутренската свада, която стана снощи в препълнения с клиенти супермаркет Janet в Слънчев бряг.

Ябълката на раздора се оказа красива мадама и скъп телефон, марка Айфон, за няколко хилядарки.

Жертвата на двамата яки мъже, показани на разпространените кадри, е 36-годишният Коста Костов от Сливен. Коста е стар познайник на органите на реда, в досието му има серия от кражби, грабежи и пласиране на наркотични вещества, съобщава "Флагман".