След Динко! Пребиха още един в наш топ курорт ОБНОВЕНА
Екшънът започнал в ресторант
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Екшънът започнал в ресторант
Какво се е случило на път в страната
Много голям привърженик съм на Крумовите закони, изтъква Вълев
Ловецът на бежанци Динко Вълев тази седмица нападна мним прося
Кого задържа полицията в Бургас
Сигнал на будни граждани
Определението на съда ще бъде обжалвано от прокуратурата
Видео с агресията му пред магазин в Равда обиколи социалните мрежи
Той пусна в социалните мрежи кратко видео как вече е излязъл от болницата
Приятели на предприемача са безапелационни, че той е мъжко момче
Динко Вълев пак се закани на мигрантите
Динко Вълев от Ямбол, който стана известен като ловец на мигранти, вече гони и наркодилърите в града. "Знам, че не съм прав да те убивам, но ще те уби...
Динко Вълев, станал известен у нас като Динко от Ямбол, стигна и до читателите на Би Би Си, а материалът за него се нареди сред най-четените за деня....
"Гордея се, че съм българин и ако се наложи, пак ще го направя. Продължавам напред също като Кубрат Пулев". Това заяви минути след разпита в бургаскат...