Потресаващ инцидент край Бургас. Има загинали

Потресаващ инцидент край Бургас. Трима младежи загинаха при тежка катастрофа. Инцидентът е станал снощи около 23.00 ч. на главния път между Созопол и Черноморец.

Автомобил, движещ се, по данни на свидетели, със скорост, не по-малка от 220 км/ч., е излязъл от пътя и се е блъснал зверски в дърво. Ударът е бил толкова силен, че двигателят на колата е изхвърчал и е намерен на полицаи на 70 метра от сблъсъка, пише Флагман.

Загинали са всички в колата. Двама от тях на място, а третият – в шокова зала на УМБАЛ-Бургас. По информация на Флагман младежите са на възраст между 19 и 20 години. Двама от тях са от с. Зидарово, а третият е с постоянен адрес в Германия.

