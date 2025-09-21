Нови подробности за мелето в София

В тежко общо състояние е момичето на 18 г, което пострада в катастрофата в София.

То беше въведена в шокова зала. По настоящем е стабилизирана, с фрактура на таза, с контузия на белия дроб, със сериозна опасност за живота.

Това заяви лекарка от ИСУЛ, където е приета ранената в тежката катастрофа в София.

Припомняме, че кола и мотор се удариха на бул. "Драган Цанков", като возилото е по таван. По първоначална информация при удара са загинали водачите на двете превозни средства.

"Състоянието й се следи", коментираха още от болницата.

"В този момент пациентката е стабилизирана и са установени травмите й. Мина през скенер на глава и на цяло тяло, консултирана е със специалисти. Има още един пострадал, но не при нас. Близките на пострадалата жена са уведомени", допълниха от ИСУЛ.

