Нови кошмарни разкрития за убийството на Стела в София

Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил.

Това разказват жители на района, в който е било открито тялото на мъжа, цитирани от "Фокус".



Работещи в магазините на ул. "Пиротска" разказват, че колата му е била паркирана още предишната вечер на мястото, на което е бил открит мъртъв и не е била поместена, докато полицията не го намира на следващия ден.

Вероятно мъжът е убил 45-годишната Стела в часовете между 22-23 часа, а малко след това се е самоубил. Бил е намерен чак на следващия ден по обяд в колата си, мъртъв, на ул. "Пиротска" 78.



Информациятаме е неофициална, по разкази на хора от района, станали от части свидетели на жестокото престъпление.



Припомняме, че както БЛИЦ писа 45-годишната Стела е била подлагана на постоянен тормоз от страна на съпруга си. Бил е бивш боксьор и се е занимавал с точене на карти, криминално проявен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com