Невиждано зверство на морето! Хората са изумени

Задържаха двама мъже от Ахтопол, които са измъчвали бездомник по изключително жесток и нехуманен начин.

В петък, на 27 март т.г., Георги Стойчев (19-годишен) и аверът му Стоян Симеонов (23-годишен) се промъкнали в бараката, където живеел несретникът и започнали да го бият. Нанасяли му удари в главата и тялото, след което запалили долните му крайници и дори му избили няколко зъба, пише "Флагман".

Няма яснота каква е причината за садисткото поведение на двамата мъже, но действията им са довели обезобразяване на части от тялото на жертвата. Пострадалият е 57-годишен мъж, с нисък социален статус.

По искане на Районната прокуратура в Бургас днес на двамата варвари Георги и Стоян им е взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Те са обвинени за това, че в съучастие като съизвършители са причинили средна телесна повредата на мъжа.

Престъплението е извършено по начин, особено мъчителен за пострадалия, с особена жестокост и по хулигански подбуди, посочват от държавното обвинение.

Определението на Районен съд-Царево подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас.

