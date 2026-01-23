Майката твърди, че са залепили устата на детето ѝ с тиксо в детската

Прокуратурата, община Враца и социалните институции започнаха проверка по сигнал за насилие над 3-годишно дете в детска градина във Враца. Майката твърди, че педагог от учебното заведение е запушвал устата на детето с тиксо, а след това е мазано с олио за да не остават следи. На този фон майката на детето отказа да разговаря с медии, а институциите твърдят, че първоначалните проверки не доказват подобно действие.

"На 12-ти сутринта дойдоха родителите с жалба, веднага сигнализирах на съответните органи, изисках обяснения от екипа, сформирах комисия по етика, всичко, което е необходимо беше направено", казва Ваня Недялкова, директор на детската градина.

В жалбата се твърди, че конкретен педагог е залепило на детето устата с тиксо. Действието е било извършено в присъствието на втори педагог. Майката твърди, че 3-годишното дете разказало, след като другата учителка е забелязала какво се е случило, тя се е скарала на колежката си и лично е свалила тиксото, използвайки олио, за да не нарани допълнително лицето на момчето. Институциите са потресени от разказа.

"Сигналът е срещу конкретен педагог, млад надежден компетентен, който вдъхва много надежди защото, всички сигнали, които имаме от родителите, чиито деца той е отглеждал са само положителни, но сме длъжни да обърнем внимание на всеки случай. Не сме имали такива сигнали през последните 10 години", каза Петя Долапчиева, зам. -кмет на Враца.

Всички опити за разговор с майката останаха неуспешни. Тя категорично отказва да говори пред камера. За сметка на това родители, чиито деца са във въпросната детска градина, застанаха зад педагогическия екип.

Проверката до момента, която правят социалните институции не потвърждава да е имало насилие.

"Няма упражнено насилие спрямо детето. Аз също проведох среща със семейство преди два дни и подкрепям становището на всички експерти. Защото за нас е особено важно, живота, здравето и сигурността на всички деца на територията на общинските учебни заведения", допълни Долапчиева.

"Той дойде в първата седмица, когато децата още се напасват. После посещаваше детската градина много рядко около 20-30 пъти досега. По време на адаптационната седмица е идвало 2 от 5 те дни", каза Неделкова.

