Кошмарно убийство разтърси столицата

41-годишна жена е починала след побой в София, съобщава NOVA. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ в столицата във вторник.

Извършителят е охранител на строежа. Той е нанесъл удари на жената, която по-късно губи живота си от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан, казаха от СДВР.

Първоначално извършителят отричал действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му. Жертвата е от София и е била обявена за издирване.

Образувано е досъдебно производство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com