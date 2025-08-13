Изненада! Ето на какво посегнаха крадците

Крадците посегнаха и на книгите.

Любопитен факт отчитат от СДВР - има сериозен ръст на кражби на луксозни издания на книги от книжарници и молове в София. От полицията обясняват, че тези случаи са новост за тях.

"Джебчийските кражби са намалели. Основните, които имаме на територията на София, са от т.нар. преминаващи лица.

Ежедневно провеждаме операции на територията на големите търговски центрове. Стараем се да работим и със служителите на място.

Не може да се каже, че е завишен този тип престъпления. Те са една константа. От магазините се краде абсолютно всичко. Определен профил на тези извършители няма", сподели пред БНР старши инспектор Виталий Цветков от сектор "Улична престъпност" в СДВР.

