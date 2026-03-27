Ето я лудата, която коли наред в София

Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняема Г.Б. и я задържа за срок до 72 часа за опит за убийство на четири лица в София, съобщиха от прокуратурата.

Тя е обвинена за това, че на 26 март 2026 г., около 19:30 ч., в района на паркинга на Национален стадион „Васил Левски“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице, а именно М.Б. и Ф.Ш., като ги наръгала с нож съответно единия в задната гръдна половина вдясно, в областта на корема и в областта на дясно рамо, а другия – в областта на дясното рамо.

Жената е обвиняема и за това, че на 26 март, около 19:40 ч., в автобус на градския транспорт, намиращ се на бул. „България“ и бул. „Черни връх“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице – Н.К. и Дж.К., като ги наръгала съответно едната в областта на лявото и дясното рамо, другата – в лявото и дясното рамо и дясната ръка.

На пострадалите своевременно е била оказана висококвалифицирана медицинска помощ. Всички те са граждани на Германия.

Досъдебното производство е образувано на 26 март в условията на неотложност и се води от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) под ръководството и надзора на СГП.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемата.

По-рано днес заместник-директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков съобщи, че предстои да бъде направена психиатрична експертиза на жената, за която се смята, че е намушкала четирима души с нож вчера в центъра на София.

Снощи от МВР съобщиха, че жена е намушкала четирима души с нож в централната част на София – в района на булевардите „Драган Цанков" и „Евлоги и Христо Георгиеви“. По-късно от СДВР казаха за БТА, че жената е задържана, тя е на 39 години.

