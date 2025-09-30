Директор разкри нови подробности за скандала с подкупа

Директор на дирекция "Автомобилна инспекция" разкри още подробности около случката с подкупа със служители на ДАИ.

Случката е меко казано скандално. Около 19:40 ч. служители на ДАИ спират шофьори от екипа на Роби Уилямс и извършват незаконни действия - искане на подкуп. Това заяви пред БТВ Владимир Колев - директор на дирекция "Автомобилна инспекция".

Сигналът е подаден от организатора на концерта, допълни той.

Същите служители са с дългогодишен опит. Досега не е имало сигнали за нарушения, нямат и наказани дори, или такива за искане за подкуп от тяхна страна, коментира Колев.

"Има изисквания за минимални познания на английски език към служителите на ДАИ", коментира той и куриоза, че служители са искали подкуп с Гугъл преводач.

Проявяваме нула толерантност към подобни случаи. От вчера съм дал заповед за проверка една година назад и всичко ще бъде изяснено, съобщи директорът на дирекция "Автомобилна инспекция".

И заяви, че иска служителите на ДАИ да имат боди камери, каквито имат и служителите на МВР.

