Здравният министър на Италия назначи антиваксъри за съветници по имунизационната политика

Двама лекари, с антиваксърски възгледи, назначи за съветници по имунизационната политика италианският министър на здравеопазването Орацио Скилачи. Решението му предизвикало шок в научната общност на страната, пише Zdrave.net, позовавайки се на bmj.com.

Скилачи официално възстанови Националната техническа консултативна група по имунизации (NITAG) и веднага назначи членовете й. Сред най-спорните имена са Еудженио Серавале и Паоло Белавите, известни с откритото си противопоставяне на ваксините, включително детските ваксини и имунизациите срещу COVID-19.

NITAG е органът, който отговаря за разработването на национални политики за ваксинация в Италия. Целта на възстановяването на работата на групата след пандемията е да си засили стратегическата й роля в общественото здравеопазване в светлината на опита, натрупан по време и след пандемията от COVID-19.

Въпреки че се случиха по време на летния ваканционен период в Италия, назначенията предизвикаха силна реакция от медицинската и научната общност.

Освен че предлага експертни съвети, ролята на NITAG включва проследяване на заболяванията, предотвратими чрез ваксини, и измерване на ефекта от действието на ваксинационните програми.

Организацията също така проучва колебанията сред хората относно ваксините, за да разбере по-добре причините за тях и да разработи по-ефективна комуникация.

Когато се появят нови ваксини или научни доказателства, тя актуализира ваксинационните календари. Част от работата ѝ е насочена към предоставянето на ясна и надеждна информация за ваксинацията на обществеността и здравните специалисти. В по-широк мащаб групата си партнира с глобални организации като СЗО, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и структури, ангажирани в борбата със заболявания като морбили, рубеола и полиомиелит.

В отговор на новината за назначенията една от водещите организации на учени в Италия - Patto Trasversale per la Scienza (Трансверсален пакт за наука), насърчаваща медицината, базирана на доказателства, написа отворено писмо до Скилачи, с което го призова да отмени назначенията. Организацията също така започна да събира подписи в подкрепа на тези искания.

В писмото се казва: „Тези назначения представляват легитимиране на антинаучни теории, което рискува да подкопае общественото доверие в здравните институции, да насърчи колебанието относно ваксините, което вече нараства сред много сегменти от населението; да компрометира доверието в NITAG, да дискредитира дори висококвалифицираните ѝ членове и да отслаби културата на превенция, която е от съществено значение за общественото здраве“.

Националната федерация на ордените на хирурзите и зъболекарите (FNOMCeO) също се обяви срещу новия състав на NITAG. В писмо до Скилачи президентът на FNOMCeO Филипо Анели изрази съжаление, че федерацията е била изключена от групата и недоволство от включването на лекари, чиито позиции са несъвместими с научните доказателства за ползите от ваксинацията.

Анели подчерта, че регионалните здравни представители са били обект на вандализъм и смъртни заплахи. Той каза, че техническият орган не трябва да предоставя платформа за ненаучни гледни точки. „Съществува риск от изкривяване на ролята на технически орган, чиято задача е да прави препоръки въз основа на наличните доказателства“, категоричен бе той.

Франческа Русо, член на NITAG и директор по превенцията за региона Венето – един от най-големите и най-населените региони на Италия, подаде оставка от комитета заради решението. В писмо до здравното министерство тя заяви, че двамата новоназначени членове „многократно са изразявали публични позиции, несъвместими с научните доказателства за ваксинациите, като в някои случаи дори са стигнали дотам, че да подкрепят или разпространяват послания, противоречащи на националните стратегии за ваксинация“.

Стефания Салмасо, епидемиоложка, работеща в Рим, също изрази недоволството си пред BMJ и подчерта, че дебатът трябва да се измести от отделните членове към контрол върху методите на работа и формулирането на препоръки.

Засега здравното министерство не е реагирало на отправените покани за коментар.

