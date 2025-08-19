"Кенгуру грижа" спаси бебе с тегло 1270 грама

След 77 дни лечение и битка за живот, от Неонатологично отделение на МБАЛ – Пазарджик беше изписан малкият Станислав, съобщиха от лечебното заведение Момченцето, което се роди в 28-ма гестационна седмица, с с тегло едва 1270 вече е у дома.

„Още от първите дни, дори когато нашият малък герой имаше нужда от апаратна вентилация, започна т.нар. „Кенгуру грижа“ – контакт кожа в кожа между майката и бебето. Вярваме в силата на този ранен допир, който не просто успокоява, а лекува. Той е любов, прегръдка, живот. За щастливия край на тази история сме благодарни първо на Господ, а след това на неговите родители, които за секунда не загубиха надежда, напълно се довериха на професионализма и опита ни“, сподели началникът на отделението д-р Здравка Пиронова след изписването на малкия Станислав.

Бебето Станислав е изписано на един от най-големите християнски празници - Голяма Богородица, с тегло 2730 грама и в добро здравословно състояние, съобщават още от болницата.

Неговата история ни напомни, че животът е дар, че надеждата е по-силна от страха, и че любовта – особено онази, която се дава безусловно – лекува, споделят от екипа, който се грижи за детето от раждането му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com