Ето какви вреди причинява смяната на часа

Тази неделя, 29 март, часовниците бяха преместени с един час напред. Това означава, че повечето хора ще спят по-малко, но в следващите дни вечерите постепенно ще стават по-дълги и по-светли. Смяната на времето се извършва два пъти годишно и въпреки многобройните опити да бъде отменена, тя продължава да се прилага всяка година.

Сезонната промяна е въведена още по време на Първата световна война с цел пестене на енергия и по-късно е възстановена в редица държави през 70-те години. Днес обаче все повече изследвания поставят под въпрос ползите ѝ и насочват вниманието към негативните ефекти върху здравето.

Дори промяна от само един час може да наруши циркадния ритъм - вътрешния биологичен часовник, който регулира съня, бодростта, хормоналния баланс и настроението. Според експерти повечето хора успяват да се адаптират в рамките на около седмица, но при някои този процес може да отнеме значително по-дълго - седмици или дори месеци, в зависимост от индивидуалните особености и генетиката.

Пролетната смяна на времето се свързва не само с проблеми със съня, но и с краткосрочно увеличаване на пътнотранспортните произшествия, инфарктите и депресивните състояния. Причината е именно нарушаването на биологичния ритъм и липсата на достатъчно адаптация в първите дни след промяната.

Въпреки че по-дългите вечери се приемат положително от много хора, експертите предупреждават, че продължителното излагане на светлина вечер може да затрудни заспиването. Светлината потиска отделянето на мелатонин - хормона, който сигнализира на организма, че е време за сън, което може да доведе до по-късно заспиване и по-ниско качество на съня. Затова се препоръчва спалнята да бъде добре затъмнена, за да се подпомогне естественият ритъм на организма.

Нарушенията в циркадните ритми се свързват с повишен риск от редица здравословни проблеми, включително затлъстяване, сърдечни заболявания, диабет тип 2, високо кръвно налягане, както и с когнитивни нарушения като деменция.

В Европа от години се водят дискусии за премахване на сезонната смяна на времето. През 2018 г. Европейската комисия предложи тя да бъде прекратена след обществено допитване, в което мнозинството от участниците подкрепиха тази идея. Въпреки това държавите членки не успяха да постигнат съгласие и реформата остава блокирана.

Според учените, ако смяната на времето бъде премахната, най-добрият вариант е да се запази стандартното, зимно време. Причината е, че сутрешната естествена светлина играе ключова роля за синхронизирането на вътрешния часовник, докато липсата ѝ може да доведе до допълнителни нарушения в биологичния ритъм.

