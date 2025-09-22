Черпят най-нежните имена, почитани от велик пророк

На 22 септември Българската православна църква почита няколко свети мъже – Св. свещеномъченик Фока, епископ Синопийски, Преп. Йона, Преп. Козма Зографски и един от най-драматичните старозаветни пророци – Св. пророк Йона.

Неговото име – Йона – в превод означава „гълъб“ – символ на мира, но и на божественото вдъхновение. Историята му обаче е всичко друго, но не и тиха. Това е разказ за бягството от Божията воля, за бурята на съвестта, за чудото на покаянието и за великото търпение на Бога.

Пророкът, който оживя в утробата на кит

Йона живял около 800 години преди Рождество Христово. Според преданието, той бил син на сарептската вдовица, при която Свети пророк Илия пребивавал по време на глада. Именно той – тогава дете – бил възкресен от мъртвите с молитвата на пророк Илия. Това чудо било предзнаменование за Божия промисъл върху живота на Йона. Той получил дара на пророчеството – дар, който скоро бил поставен на изпитание.

Бог го призовал да проповядва покаяние на жителите на Ниневия – велик езически град, прочут с жестокостта и греховете си. Йона обаче се уплашил – не от Божията заповед, а от яростта на ниневийците. Вместо да тръгне към града, той избрал пътя на бягството – качил се на кораб в обратна посока, надявайки се да избяга от отговорността.

Но никой не може да избяга от Божия поглед.

Буря, жребий и чудо

В морето се разразила страшна буря. Моряците, езичници, започнали да се молят на своите богове. А Йона – виновникът за бедствието – спял в трюма на кораба. Когато го събудили и хвърлили жребий, се оказало, че бурята е заради него. Той признал вината си и помолил да бъде хвърлен в морето.

Със страх, моряците изпълнили молбата му. Вълните утихнали. Йона бил погълнат от огромен кит – но по Божията воля останал жив в утробата му три дни и три нощи. Три дни на покаяние, молитва и вътрешна промяна. След това китът го изхвърлил на сушата.

Тогава Бог отново му заповядал: „Иди в Ниневия и възвести на жителите Моята воля!“

Слово, което спасява

Този път Йона послушал. Влязъл в града и започнал да проповядва Божието слово. Чудото се случило – жителите на Ниневия повярвали. От най-бедния до царя всички се покаяли, постили, облекли се във вяра. И Бог отменил наказанието.

Историята на Йона често се тълкува като символ на Христовото Възкресение – тридневният му престой в утробата на кита напомня трите дни, които Христос прекарва в гроба. Но преди всичко това е разказ за човешката слабост и Божията милост.

Покаянието е път към спасение

В днешния ден, когато почитаме Св. прор. Йона, църквата ни припомня, че Божието слово не познава граници – нито етнически, нито духовни. Бог изпраща пророка си не към правоверните, а към езичниците. И именно те се вслушват, вярват и се покайват.

Затова днес имен ден празнуват Гълъбин и Гълъбина – символи на чистотата и мира. Нека тяхното име напомня, че дори сред бурите на живота, сърцето, обърнато към Бога, може да намери спасение.

