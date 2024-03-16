Богослов разкри! Какво топлеше душата на патриарх Неофит

Превърна църквата във фактор с високо доверие

През 1994 г. Негово Светейшество ни венча със съпругата ми, казва д-р Ивайло Найденов, декан на Богословския факултет в специално интервю за вестник СТАНДАРТ



- Г-н Найденов, кой завет на патриарх Неофит трябва да помним?

- Негово Светейшество умееше да проповядва и да назидава. Правеше го по много красив и приятен начин - с усмивка и с много топлина в погледа. Ние се намираме в християнското всеопрощение, в неделя ще си дадем прошка. Не познавам друг човек, който умееше да прощава така, както Негово Светейшество.Това съм научил от него. А прошката води след себе си и възможността за диалогичност, разбирателство, любов.

- Какъв човек и духовник бе Негово Светейшество?

- Дълбоко свързан съм с него още от детските си години.Той беше добър, хармоничен. Музиката бе не само в душата му, но и в неговото поведение. Общуването с него беше спокойно.

Дълги години работихме заедно: той ми беше преподавател в Богословския факултет, след това бе за кратко наш колега в Софийския университет. Имахме доста съвместни дейности и инициативи. Митрополията и Богословския факултет се намират буквално в един двор. В този смисъл беше удоволствие да се работи с него и винаги можеше да се научи нещо повече. В научната си дейност той беше джентълмен. Умееше да предразполага младите колеги. Като патриарх и духовник беше безспорно образцов. Пример, който задължава да го следваме.

- Какъв спомен ще запазите Вие за него?

- Негово Светейшество през 1994 г. венча мен и съпругата ми и беше участник в нашето сватбено тържество. От личен план мога да кажа, че един от най-светлите дни в живота ми е свързан с него. Сега е важно да отправим молитва за неговата душа, която ще се яви пред Твореца. Нека да изпратим достойно Негово Светейшество.

- Каква помощ оказа той за Богословския факултет?

- Негово Светейшество в продължение на десетилетие беше преподавател по църковна музика и диригент на хора в Богословския факултет, визирам 70-те и 80-те години. Той е отдал голяма част от живота си за тази институция. Студентите и до ден днешен имат възможност да четат и да пеят с ноти, записани от Негово Светейшество. Имаме идеята да извадим на показ цялото му научно творчество. Той се грижеше за Богословския факултет, до голяма степен помогна и за реставрацията на сградата. Поклон и благодарности за това, което направи Негово Светейшество.

- Коя беше вай-важната му роля за църквата?

- Той представи облика на БПЦ по един различен начин, успя да отвори църквата към хората, приемаше гости от всякакъв вид, не ги делеше. Той беше човекът, който създаде отдел за "Връзки с общвеността" и помогна църквата да не бъде затворено общество, а да е фактор с високо доверие.

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