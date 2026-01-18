Азарей за 2026: Година на лидерите и новите проекти

Пазете се от авторитарност и желание да се наложите на всяка цена

Числото 1 е основата на всичко, повеляват глаголическите мистерии.

То е лидерът.

Изключително силната единица е символ на бащата. Символизира щастието и е под закрилата на Слънцето.

2026-а е годината на новите проекти. Ще ги развивате с воля и целесъобразност. Ще бъдете действени и самостоятелни в делата си. Ще желаете да излезете напред, да сте в светлината на прожекторите. Открити и прями, вие ще успявате във всяко действие.

Убедени сте в своите възгледи и стоите твърдо зад тях. Не бихте се съобразявали с мнението на околните. Бъдете гъвкави и дипломатични, за да не загубите приятели или партньори.

Ще постигнете забележителни успехи. Ще сте инициативни, амбициозни и решителни. Пазете се от авторитарност и желание да се наложите на всяка цена.

Единицата е число на егото и то би ви създало изпитания в живота. Използвайте енергията на единицата, за да сътворите нови идеи, да дадете нов тласък на потенциално добър проект. Трансформирайте се и ще успеете.

Ще си мислите или ще си въобразявате, че светът се върти около вас. Внимавайте да не ви се завие свят!

Ще успеете, ако проявите лидерски качества, балансирани с нуждите на околните.

Изслушвайте другите. Съчувствайте им. Единицата е част от останалите числа. Заедно те създават музиката на небесните сфери. Колко ценна е думата „заедно“!

Вероятно вашето мнение е много важно за вас. То може да провокира дискусия или спор, при който, ако сте гъвкави, може да извлечете полза и да се обогатите с мненията на останалите.

В работата ще обичате да действате самостоятелно.

Поговорката гласи: „На вълка му е дебел врата, защото си върши работата сам.“

Не прибързвайте с решенията.

Не бъдете твърде импулсивни и резки.

Търсете спокойствието и бъдете търпеливи.

Желая ви успех!

АЗАРЕЙ

