Yettel стартира продажбите на новия Motorola Edge 70

• Всеки, закупил модела до 19 ноември, може да се регистрира за сет аксесоари от Motorola – смартчасовник, слушалки, зарядно и таг за проследяване

• „Смартфон вселена” на Yettel предоставя допълнителни бонуси, като удължена гаранция, премиум поддръжка и гъвкави лизингови условия

Yettel дава начало на продажбите на най-новия стилен модел на Motorola - Edge 70 5G. Моделът се отличава със своят ултратънък корпус, елегантен, но издръжлив дизайн, както и много добра система от камери. Всеки, който се сдобие със смартфона до 19 ноември, може да се регистрира в томбола за сет аксесоари от Motorola на https://motorolapromo.bg/. Сред аксесоарите са смартчасовник Moto Watch Fit, безжични слушалки Moto Buds Loop, адаптер за зареждане Motorola 68W TurboPower и таг за проследяване Moto Tag.

Като част от портфолиото на Yettel, всяко мобилно устройство получава ексклузивни предимства с пакета от услуги „Смартфон вселена”. Те включват удължена гаранция от три години, вместо стандартните две, ремонт в оторизиран сервиз на оператора, в случай на повреда, както и възможност за рециклиране на стар апарат в замяна на отстъпка за нов с „Рециклирай и спести“.

Motorola Edge 70 5G 512 GB впечатлява с изключително тънкия си корпус - едва 5,99 мм - и лекотата от само 159 г, с която се усеща като перце в ръката. Въпреки елегантния си вид, устройството е създадено да устои на всяко предизвикателство - с алуминиева рамка, защита Gorilla Glass 7i и високи стандарти за устойчивост срещу падания и надрасквания.

Дисплеят на смартфона използва P-OLED технология, която предоставя по-пъстри светли нюанси на визуализациите и по-дълбоки черни. С 12 GB RAM оперативна памет и 512 GB място за съхранение, Motorola Edge 70 осигурява мощност и пространство за всичко важно - от снимки и видеа до игри и работа в движение.

Основната конфигурация от камери включва два сензора по 50 MP, като е налична и оптична стабилизация на кадъра за по-добри нощни кадри и по-добро качество на видеозаснемането. Големият капацитет на батерията предоставя издръжливост за целодневна употреба, а опциите за зареждане са свръхбързо с кабел или безжично за повече удобство.

Motorola Edge 70 идва заедно с Magnetic Case protector, който не само осигурява надеждна защита на устройството, но и позволява прецизно позициониране при безжично зареждане, както и съвместимост с нарастващата гама от магнитни аксесоари.

Смартчасовникът Moto Watch Fit е перфектен спътник за натовареното ежедневие, като предлага проследяване на ключови здравни активности, богат набор от спортни режими и до 16 дена живот на батерията. Слушалките Moto Buds Loop са с иновативен дизайн, който не създава дискомфорт при продължително носене, предлагат AI функции, както и кристално чист звук.

Адаптерът Motorola 68W TurboPower възвръща заряда на смартфона за отрицателно време, а Moto Tag е малък, компактен аксесоар, който може да се сложи на скъпа вещ или дори на домашен любимец, за да знаем къде се намира във всеки един момент.

Новият Motorola Edge 70 може да бъде закупен във всички магазини на Yettel и онлайн на yettel.bg.

