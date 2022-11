Изстреляха най-мощната ракета в света към Луната (ВИДЕО)

Американската космическа агенция НАСА изстреля успешно мегаракетата си от мисията „Артемис 1“ към Луната. Това стана от третия опит, след като първите два - през август и в началото на септември - бяха прекратени заради технически проблеми.

Ракетата Space Launch System (SLS) извежда в орбита безпилотната капсула „Орион“, която трябва да стигне до обратната страна на Луната.

Тя е най-мощната, създавана от човечеството. Висока е около 98 метра и е с 15% по-голяма мощност от ракетата „Сатурн 5“, използвана в лунната програма на НАСА „Аполо“ преди повече от 60 години.

Две минути след изстрелването, ускорителите (тръстерите) ще паднат в Атлантическия океан. Осем минути по-късно това ще се случи и с оранжевата основна степен на ракетата, щом от нея се отдели капсулата „Орион“.

90 минути след изстрелването междинната степен заедно с капсулата трябва да обиколи Земята още веднъж, преди да изгори при падането си в атмосферата. Когато успешно се случи и това, капсулата „Орион“ ще се насочи към Луната.

The Space Launch System has roared to life, launching the @NASA_Orion spacecraft on its journey for #Artemis I! Look out Moon, we are on the way! pic.twitter.com/0LFWexJhcC