Производители: Не ни защитават от веригите
Приеха по-малки глоби за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне Промените в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) няма да разрешат проблемит...
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Приеха по-малки глоби за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне Промените в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) няма да разрешат проблемит...