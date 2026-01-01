Изненада! Началото на учебната година събра разделени двойки
Старт за първолаците на известните личности у нас. Първият учебен ден събра и разделените родителиАртисти, моделки, журналисти, политици изпращат деца...
Следете всички новини, анализи и коментари за Звънец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Старт за първолаците на известните личности у нас. Първият учебен ден събра и разделените родителиАртисти, моделки, журналисти, политици изпращат деца...
МОН със заповед за първия звънец
За първи път в историята, учебната година започна в условия на извънредна епидемична обстановка
Възпитаниците на добричкото основно училище "Христо Ботев" и техните преподаватели имат празнична придобивка преди ваканцията. Деца и учители влизат и...
Добрич. Учебната година стартира нормално в наводнените училища и детски градини в Добрич. В края на миналата седмица кметът Детелина Николова заедно...
София. Архиерейската корона на екзарх Антим І и парламентарният звънец, възвестил подписването на първата българска Конституция, са сред експонатите в...