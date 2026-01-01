Дъщеря моли за помощ заради тежкоболния си баща
Вижте какво написа
Следете всички новини, анализи и коментари за Зов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вижте какво написа
Необходими са средства за храна, дрехи и учебници за сина на 49 годишния самотен родител
49 годишния Светлозар Дончев се бори вече четири години за живота си
Певецът предлага и възнаграждение
Той е пенсионер и месечният му доход възлиза на не повече от 250 лв.
Няма да има драми, всички ще се забавляваме, обещава балерината Ника Любецкая Цяла плеяда от звезди влиза в битката за живота на 47-годишната Мирелла...
Диана Стефанова Поибренска е 19-годишно момиче от с. Величково /общ. Пазарджик/ и има нужда от помощта на хората, за да живее. Тя е със заболяване зло...
Лондон. Премиерът на Великобритания Дейвид Камерън призова Шотландия да остане част от Великобритания в новогодишното си обръщение, съобщиха световнит...