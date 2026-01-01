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Да помогнем на Диана

Да помогнем на Диана

Диана Стефанова Поибренска е 19-годишно момиче от с. Величково /общ. Пазарджик/ и има нужда от помощта на хората, за да живее. Тя е със заболяване зло...

11 март | 18:09
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