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Зографски е световен шампион

Зографски е световен шампион

Щръбске Плесо. Владимир Зографски е световен шампион за студенти в ски скока от Универсиадата в Щръбске Плесо. Точно 4 години след като стана първи на...

27 януари | 18:09
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