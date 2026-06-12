Зографски е световен шампион
Щръбске Плесо. Владимир Зографски е световен шампион за студенти в ски скока от Универсиадата в Щръбске Плесо. Точно 4 години след като стана първи на...
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Щръбске Плесо. Владимир Зографски е световен шампион за студенти в ски скока от Универсиадата в Щръбске Плесо. Точно 4 години след като стана първи на...