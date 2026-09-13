Чудо в Хасково. Опашка пред уникална икона
Митрополит Николай отслужи Празнична вечеря с Молебен канон
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Митрополит Николай отслужи Празнична вечеря с Молебен канон
Пуска уникална монета, колекционерите полудяха
Филмът "Майка" получава и отличията за най-добър оператор
Пловдив. Чудотворната икона на Света Богородица Златна ябълка ще обиколи пловдивските храмове. Светинята се пази в църквата на асеновградския квартал...
Дните на Великденския пост са време за смирение и размисъл. Време за духовно пречистване и търсене на истинския път към Бога. Но същевременно това е и...