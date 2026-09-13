Кейт Бланшет зашеметяваща на филмовия фестивал в Кан
Приключи церемонията по раздаването на наградите
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Приключи церемонията по раздаването на наградите
Спайк Лий по грешка обяви предварително голямата награда
Обявиха победителите на 74-ия Международен филмов фестивал в Кан
Отличието актрисата получи от ръцете на испанския режисьор Педро Алмодовар
Кан се прекланя пред великия кинаджия с почетната „Златна палма”
Джулиан Мур спечели за първи път едно от най-престижните отличия в света на киното - "Златна палма" за най-добра актриса в Кан, но не успя да си го вз...