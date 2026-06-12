Безплатен влек за ден в ски центъра над Благоевград
Община Благоевград се включва със „Зимно предизвикателство 2015" в инициативата на Българска асоциация „Спорт за всички". Зимният празник се организир...
Следете всички новини, анализи и коментари за „Зимно Предизвикателство 2015". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Община Благоевград се включва със „Зимно предизвикателство 2015" в инициативата на Българска асоциация „Спорт за всички". Зимният празник се организир...