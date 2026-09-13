Премиерът спира и търга за Зимния дворец
Бургас и Варна ще обявят наново поръчки за 170 млн. лв. Обществената поръчка за ремонта на Зимния дворец в София на стойност 35 млн. лв. ще бъде отме...
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Бургас и Варна ще обявят наново поръчки за 170 млн. лв. Обществената поръчка за ремонта на Зимния дворец в София на стойност 35 млн. лв. ще бъде отме...
Раданова уволнява за спазване на закона, затваря си очите за съмнителни договори на НСБаза Ръководството на държавното дружество "Академика 2011" е б...
Обединението "София спорт" е най-близо до ремонта на "Зимна дворец" в столицата, след като ценовите оферти на петте кандидата бяха отворени вчера, пиш...
Министърът на спорта да задели средства за ремонт на палатата, настояват от гражданското сдружение