Visa и Fibank подкрепят зимните спортове и Световната купа по алпийски сноуборд
Подготвили са уникални изненади за всички любители на снежните забавления
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Подготвили са уникални изненади за всички любители на снежните забавления
ПСС дава отговорите
Уникалната ролба е вече в "Зимния дворец"
С еднометрова снежна покривка, ярко мартенско слънце и рекордни минусови температури ски-център Осогово посрещна участниците в шестия олимпийски младе...
Ски скачачът Владимир Зографски пръв от българите стартира в официално състезание на олимпийските игри и пръв се класира за финал. Самоковецът постигн...
"Заминаването за олимпиадата е малко по-различно от други състезания, то е като за битка, за война", заяви най-добрият ни сноубордист Радослав Янков,...
С националното знаме в ръце и лъвчета за успех и късмет отлетяха първите български олимпийци за Игрите в ПьонгЧанг. Биатлонистът Красимир Анев с трень...
С тържествена вечер под надслов „30 години Банско - център на зимни спортове" Съюзът на туристическия бизнес в града и общината отбелязаха юбилея. На...
Българският олимпийски комитет за пореден път изразява категоричното си становище в подкрепа развитието на туризма и зимните спортове у нас - се казва...
По повод манипулативните твърдения на различни организации срещу развитието на зимните спортове в България, Българска федерация по ски отправя пореден...
София. Българските участници в Европейския младежкия олимпийски зимен фестивал отпътуваха днес по обед за Лихтенщайн и Австрия. Дветедържави са домаки...
София. България ще бъде представена от 25 състезатели в 6 вида спорт на 12-тия зимен европейски младежки олимпийски фестивал във Форарлберг (Австрия)...
Банско. "Град Банско е готов за зимния сезон", зарадва всички почитатели на зимните спортове кметът на Банско Георги Икономов, предаде "Фокус". Офици...
Смолян. "Снежен филм фест" стартира днес в курорта Пампорово. До 22 февруари в зала "Перелик" на един от големите хотели ще бъдат прожектирани ленти з...
Никога не се надценявайте в планината и избягвайте да карате извън обработените писти
София. Получилият български паспорт Андрей Гридин (първият от дясно на ляво) ще дебютира за националния тим по ски бягане по време на стартовете от ка...
Берлин. Международната федерация по ски (FIS) призова всички управителни органи на зимни спортове да се противопоставят на всеки етап за плана свето...