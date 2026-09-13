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Жребци с дефиле в Разлог

Жребци с дефиле в Разлог

Благоевград. Традиционно пролетно конно състезание ще се проведе в новоизградения Център за коневъдство „ДВАЛ" край Разлог. На 26 април, събота, от 1...

16 април | 9:51
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