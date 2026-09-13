Жребци с дефиле в Разлог
Благоевград. Традиционно пролетно конно състезание ще се проведе в новоизградения Център за коневъдство „ДВАЛ" край Разлог. На 26 април, събота, от 1...
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Благоевград. Традиционно пролетно конно състезание ще се проведе в новоизградения Център за коневъдство „ДВАЛ" край Разлог. На 26 април, събота, от 1...
Черпят ездачите с питка, Лазаров взе и децата на площада
Благоевград. 24-годишната Надя Попова засрами мъжете и ги победи на кушията между елитните жребци на трите конни бази в разложкото село Бачево. Тодоро...