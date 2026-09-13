Жорже Фараона сменил Роналдо с милиардер
Кръвни врагове се помириха за сватбата на агента Сингапурският милиардер Питър Лим заведе под венчилото втория по сила човек във футбола - Жорже Менд...
Следете всички новини, анализи и коментари за Жорже Мендеш. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кръвни врагове се помириха за сватбата на агента Сингапурският милиардер Питър Лим заведе под венчилото втория по сила човек във футбола - Жорже Менд...
Агентът на Кристиано Роналдо Жорже Мендеш се е изръсил със 100 000 евро, за да прогони посетителите на парка Саралвеш. Там в събота той ще се ожени за...
Жорже Мендеш прецаква човек на Стойчо Младенов по пътя към върха Кой е големият печеливш от трансферите това лято? Жорже Мендеш, разбира се, най-проч...