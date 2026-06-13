Планират български павилион в Рио 2016
Генералният секретар на БОК Белчо Горанов прие днес в сградата на БОК Жоао Жилберто Ваз, генерален почетенконсул на Република България в Бразилия. Д...
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Генералният секретар на БОК Белчо Горанов прие днес в сградата на БОК Жоао Жилберто Ваз, генерален почетенконсул на Република България в Бразилия. Д...