Всеки шести животински вид пред риск от изчезване
Всеки шести животински вид на планетата ще бъде в риск от изчезване заради глобалното затопляне, ако човечеството не намали емисиите на въглероден дио...
Следете всички новини, анализи и коментари за Животински Видове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Всеки шести животински вид на планетата ще бъде в риск от изчезване заради глобалното затопляне, ако човечеството не намали емисиите на въглероден дио...