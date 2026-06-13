Извадиха здраво бебе под отломките в Катманду (ВИДЕО)
Живо и здраво бебе е било извадено под развалините от сграда след земетресението в столицата на Непал Катманду. Детето, което е без сериозни нараняван...
Следете всички новини, анализи и коментари за Живо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Живо и здраво бебе е било извадено под развалините от сграда след земетресението в столицата на Непал Катманду. Детето, което е без сериозни нараняван...