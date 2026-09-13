Всичко за Жителство

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Жителство за първолак

Жителство за първолак

Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа Надпреварата за първолаци тази година не започна по Йордановден, но въпре...

19 януари | 7:45
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Натали става парижанка

Натали става парижанка

Натали Портман смята да поиска френско гражданство, тъй като се готви да се установи в Париж със съпруга си Бенджамин Милпие и малкия им син Алеф. Ак...

10 септември | 18:05
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