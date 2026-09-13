300 000 искат да живеят в Либерланд
Страната получава по една кандидатура на всеки три секунди Стотици хиляди искат да станат първите граждани на най-младата държава в света. Районът на...
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Страната получава по една кандидатура на всеки три секунди Стотици хиляди искат да станат първите граждани на най-младата държава в света. Районът на...
Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа Надпреварата за първолаци тази година не започна по Йордановден, но въпре...
Натали Портман смята да поиска френско гражданство, тъй като се готви да се установи в Париж със съпруга си Бенджамин Милпие и малкия им син Алеф. Ак...