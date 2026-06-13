Трета църква строят в село с 10 махали
Трета църква се строи в кюстендилското село Жиленци, което има 10 махали. Най-старият храм "Свети Николай" в селото е построен през 1893 г. и има уди...
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Трета църква се строи в кюстендилското село Жиленци, което има 10 махали. Най-старият храм "Свети Николай" в селото е построен през 1893 г. и има уди...