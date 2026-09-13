Маските паднаха! Топ психиатър разгада политиците
Петков не може да владее емоциите си, каза д-р Илия Илиев
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Петков не може да владее емоциите си, каза д-р Илия Илиев
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Писнало ви е да натискате екрана на смартфона? Какво ще кажете просто да му махате? От компания Elliptic Labs смятат, че е по-лесно и интуитивно да уп...